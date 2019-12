Le .td “C’est l’identité du pays sur le net” Tomboye Ibrahim

Dans le cadre du forum DNS Tchad ‘’.td notre identité numérique’’ organisé par l’Agence du Développement des TIC (Adetic), nous sommes allés à la rencontre de la directrice des noms de domaine et des adresses IP de l’Adetic, Mme Tomboye Ibrahim pour expliquer l’importance du « .td » et ses enjeux.

Qu’est-ce qu’un nom de domaine ?

C’est un peu comme si vous avez un téléphone avec un numéro de téléphone et ce numéro correspond à un nom d’une personne. Donc un nom de domaine c’est pareil. Ça identifie une machine quelconque. Par exemple si vous mettez adetic.td, pour les machines ça sera en nombre ou en adresse IP. Et le nom de domaine permet de traduire cette adresse IP en nom. C’est en ce moment que le contenu de la page adetic.td s’affiche.

Il existe combien de type de nom de domaine ?

Il y a différent type de nom de domaine. Ça commence déjà par la racine qui est un point (.) et après celle-ci on trouve les noms de domaine de premier niveau qui peuvent être géographique pour les pays comme le « .td » ou générique comme le « .com ». Il y aussi d’autres qui sont de 2ème, 3ème niveau et là ça dépend de la première extension. Par exemple si la première extension est « .td », le nom de domaine de 2ème niveau serait donc adetic.td (adetic est la 2ème extension).

En quoi le « .td » est diffèrent des autres noms de domaine ?

A travers le « .td » on saura facilement que ça appartient au Tchad. C’est-à-dire que le contenu qui se trouve dans la page (.td) est un contenu local et tchadien.

Quelle est l’importance pour un pays d’avoir un nom de domaine ?

C’est un peu comme une personne qui a un père et il est important d’avoir un père. Donc le nom de domaine c’est comme l’ADN et l’appartenance à un pays. C’est l’identité du pays sur le net. Il est important pour un pays d’avoir son nom de domaine pour que les gens sachent que les contenus viennent de tel ou tel autre pays. Et du coup ça contribue à l’identité numérique du pays.

Quelles sont les modalités pour obtenir le « .td » ?

Pour avoir un nom de domaine « .td », nous avons 5 registraires accrédité par l’Adetic. Il suffit juste d’aller soit directement vers eux ou en consultant notre site web qui s’appelle nic.td dans lequel on affiche les listes des registraires et vous serez orienté vers ces registraires pour prendre votre nom de domaine.

Y a-t-il un impact économique ?

Le fait d’avoir un nom de domaine « .td » ça permet d’avoir un contenu local tchadien mais aussi avoir une entreprise avec un nom de domaine « .td » ça lui facilitera d’obtenir de partenariat avec des entreprises externes. Et ça permet aux jeunes startupeurs de s’identifier et de s’affirmer sur le net.