Le ministre des Finances visite 3 entreprises bénéficiaires d’un Fonds

Le samedi, 28 août, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin et quelques responsables des banques de la place ont effectué une visite dans trois PME à N’Djamena.



Le 20 novembre 2020, l’Etat a mis en place un fonds de garantie pour accompagner les banques dans l’octroi des fonds de roulement aux jeunes porteurs de projets d’entrepreneuriat. Ce fonds intitulé « Fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes » garantit les prêts qui sont donnés par les banques à hauteur de 70%.





Une première visite qui s’inscrit dans le cadre de la suivie des entreprises qui ont bénéficié de ce fonds a commencé à l’unité de production d’huile d’arachide de Gassi. Cette PME qui avait au départ une seule machine d’extraction d’huile en a aujourd’hui trois grâce à ce financement et produit cinq mille litres d’huile par jour. Le nombre d’employés est passé de 10 à 29.





La startup de l’énergie solaire Kouran Jabo a constitué la deuxième étape de la visite. Suivie du centre de recherche technologique d’invention et d’innovation de Farcha ‘’Idriss- complexe-technologie’’ qui fabrique essentiellement des machines agricoles.

Le ministre des Finances se dit impressionné par les résultats.« Nous avons constaté lors de cette visite qu’il y a la création de 50 emplois, c’est très pertinent. Nous ferons une communication globale sur tout le projet et l’Etat pourra toujours augmenter la capacité du fonds de garantie s’il le faut pour que davantage de jeunes et des femmes soient financés .»