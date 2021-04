Invité Littéraire du Mois, l’écrivain NIMROD Bena Djangrang

Tchadinfos, en partenariat avec l’Association des Enfants de Toumaï pour le Développement du Tchad, recevra demain, samedi 03 avril 2021, l’écrivain tchadien NIMROD Bena Djangrang. Ce sera à partir de 19h30, sur notre page Facebook, Twitter et Youtube.

Auteur de plus d’une vingtaine de livres de tous genres, Nimrod est docteur en philosophie, poète, romancier et essayiste. Ses oeuvres lui ont valu huit prix littéraires internationaux, dont les prix Ahmadou Kourouma, Edouard-Glissant et le celèbre prix Apollinaire (sorte de Goncourt de la poésie).

Demain, Nimrod sera avec Amine Idriss dans notre emission Invité Littéraire du Mois (ILIM) presentée par Brahim Mourtalah. Au coeur de l’échange, le parcours de Nimrod, ses derniers livres LE TEMPS LIQUIDE et J’AURAIS UN ROYAUME EN BOIS FLOTTÉS et son regard sur la littérature tchadienne.

Rendez-vous demain à 19h30 pour une riche soirée littéraire.