Entrepreneuriat : Mahamat Issa Abakar, promoteur de Drone-Tech Africa gagne 3 prix au concours organisé par 2IE

Dans le cadre de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat célébrée en ce mois de novembre, Tchadinfos vous fait découvrir à travers une série de portraits, le visage des jeunes qui, malgré les difficultés, se font une place au soleil.

Il y a peu, Tchadinfos a fait le portrait du jeune Mahamat Issa Abakar, étudiant à l’Institut International d’Ingénierie, de l’Eau et de l’Environnement (2IE) du Burkina Faso. Il vient de remporter, grâce à son startup Drone-Tech Africa, le concours Business plan 2020 dénommé parcours entrepreneur 2IE qui a vu concourir des ressortissants de plusieurs pays.

Pendant les 9 mois de la compétition correspondant à l’année académique, Drone Tech, une startup qui propose des solutions innovantes dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité et du foncier par l’utilisation des drones a convaincu le jury. Elle a gagné trois prix lors de ce concours. Il s’agit du deuxième prix finaliste ; un prix spécial meilleure innovation et faisabilité et un prix spécial de 20 heures de coaching intensif par l’incubateur 2IE. Ces prix décernés par le 2IE permettront à Drone-Tech de participer à d’autres concours en Europe et aux Etats-Unis (Silicon Valley).

« Pour nous les start-up, le prix des grands concours comme celui de 2IE sont une marque de confiance à notre modeste innovation. Ces prix nous aident à mieux valoriser notre idée de projet et à nous rapprocher facilement des potentiels investisseurs. Le concours a permis en amont, à travers ses multiples experts, de mettre en lumière toutes les différentes parties importantes de notre document de projet BP, par exemple : identification du problème à résoudre, le modèle économique, la disponibilité du marché, l’innovation apportée, les aspects financiers, la stratégie de communication et commerciale, la mesure de l’impact social et environnemental ainsi que le pitch », s’est réjoui Mahamat Issa Abakar.

Les autres prix gagnés par Drone-Tech Africa

Drone-Tech Africa a remporté le premier prix de Opendata en Côte d’Ivoire 2019 ;

La start-up a été gagnant du challenge 1000 entrepreneurs africains organisé dans le cadre du sommet France-Afrique, coordonné par l’ambassade de France à Ouagadougou ;

La startup a été retenue pour le programme YALI Dakar session 18 ;

Elle a été lauréate du concours TEF au Nigeria (reporté pour 2021) ;

Elle est également retenu pour le 5ème forum régional des jeunes du patrimoine Mondial africain 2020.

« Notre participation à ce concours nous a donnée accès à un cycle de formation sur mesure : Gestion de projet, gestion d’équipe, rédaction de business plan et montage de dossier d’affaires banquables. Bref, c’était une belle expérience », se réjouit-il.