Des jeunes tchadiens fabriquent des robots pour participer au First Global Challenge

Des jeunes tchadiens de moins de 18 ans vont participer à l’édition 2021 du First Global Challenge. C’est une compétition internationale de robotique regroupant l’ensemble des pays du monde.

Le First Global Challenge est une compétition de type olympique qui se déroule chaque année dans un pays différent. Chaque nation y envoie une équipe pour construire et programmer un robot.

Le Tchad a concouru pour la première fois en 2019 à Dubaï avec un robot composé d’une carte programmable, d’un moteur électrique, d’une tablette et d’une manette capable de ramasser des ordures.

Pour cette édition, la participation se fait à distance en raison de la pandémie de covid-19. Les jeunes compétiteurs tchadiens travaillent depuis 3 mois sur le thème de cette édition qui est : ‘’ Découvrir et Récupérer ‘’, un concept qui les motive à construire leur robot grâce aux pièces d’un kit fourni par les organisateurs de la compétition.

La team du Tchad est accompagnée par l’incubateur technologique WenakLabs à travers son Fablab d’innovation. Ces adolescents, accompagnés d’un formateur, effectuent régulièrement des travaux robotiques.

Pour rappel, le First Global Challenge est une compétition mondiale de robotique pour les jeunes âgés de moins de 18 ans dont le but est de réveiller leur talent et leur esprit de créativité. Le premier prix reviendra à l’équipe qui aura marqué le plus de points.