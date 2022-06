Un projet reconstitue et valorise le patrimoine culturel tchadien

A travers le Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants (FSPI) financé par l’ambassade de France au Tchad, le ministère de l’Enseignement supérieur, par le biais du Centre national de recherche pour le développement (CNRD), a mené des travaux de réhabilitation et conservation de quelques sites du patrimoine culturel tchadien. Les résultats des ces travaux sont restitués le 24 juin 2022 au CNRD.

L’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery a souligné que les actions de l’Etat tchadien en faveur de la valorisation et de la protection du patrimoine culturel restent louables en citant en exemple la construction du musée national en 2010, la loi du 10 janvier 2019 pourtant protection et mise en valeur du patrimoine culturel, etc.

Il se félicite des “excellentes relations” qui existent entre son pays et le Tchad sur le plan culturel avant de signaler que le berceau de l’humanité compte parmi les pays les plus avancés dans le domaine de la valorisation du patrimoine et sa conservation. Il s’estime heureux d’avoir contribué à ce projet de restauration du patrimoine culturel tchadien.

Pour le ministre de l’Enseignement supérieur, Ali Waidou, les activités scientifiques et culturelles, financées par l’Ambassade de France au Tchad, dans le cadre du projet Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants ( FSPI ) portent sur la valorisation et la conservation du patrimoine tchadien. Il s’agit entre autres de :

La restauration du Palais du Gong de Léré

La modernisation du Pavillon de Paléontologie du Musée National ;

L’inventaire et la cartographie des sites Sao des provinces du Chari-Baguirmi, de Hadjer Lamis et de N’Djamena ;

La réalisation du passeport de l’UNESCO au Tchad ;

La formation au moulage ;

La formation cadastrale et la formation à l’archivage numérique.

“Certains de ces projets sont d’autant plus importants qu’ils permettent non seulement de valoriser les biens culturels et naturels du pays de Toumai, mais aussi, et surtout de classer certains de ces biens comme patrimoine national afin de les valoriser et de les préserver durablement. Des recherches scientifiques vont se poursuivre pour certains de ces biens pour éventuellement mettre en évidence leur valeur universelle exceptionnelle, afin de les inscrire sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO“, souligne le ministre.

La ministre de la Culture, Ndougona Mbakasse Riradjim, souligne pour sa part que l’initiative du programme de FSPI en vue de la valorisation et la protection du patrimoine tchadien est l’un des projets qui appuie le Tchad dans ses activités de valorisation de son patrimoine. “Ces réalisations permettraient d’améliorer les conditions d’accueil du public pour découvrir le milieu dans lequel avait vécu Toumaï“, a-t-elle souligné.

Les résultats de ces travaux ont été officiellement remis à l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery qui, à son tour, les a remis au ministre de l’Enseignement supérieur, Ali Waidou. Le ministère de la Culture qui est le département responsable du patrimoine public a reçu enfin les résultats de ces travaux de terrain.

De ces travaux, notons que le palais du Gong de Léré qui est en état de délabrement a été réhabilité conformément à l’architecture initiale du palais. En ce qui concerne les sites Sao, l’étude menée par les chercheurs a révélé que la plupart des sites sont en mauvais état. Ce qui appelle à des actions pour reconstituer ces sites, patrimoines historiques du Tchad.