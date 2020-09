Tchad : un livre pour célébrer le succès diplomatique de 1990 à 2020

LITTERATURE – Un ouvrage retraçant le record diplomatique mené par les dirigeants tchadiens a été présenté ce jeudi 10 septembre au centre culturel Baba Moustapha. Intitulé “Le réveil diplomatique“, est une œuvre du journaliste Ahmat Absakine Yérima.

C’est un livre de 193 pages, paru aux éditions Proximité de Yaoundé au Cameroun en août 2020. Préfacé par l’ex ministre des affaires étrangères, Mahamat Zene Cherif, cet ouvrage présente des efforts diplomatiques consentis par le régime dirigé par le chef de l’Etat, Idriss Deby Itno.

Ce qu’on peut tirer de ‘’ LE REVEIL DIPLOMATIQUE’’

A l’entame du premier chapitre, l’auteur a rendu un hommage au Tchad, à son peuple et ses dirigeants pour leurs attachements à la paix, à l’unité, à la concorde, au développement et au rayonnement de la diplomatie. Un aperçu du Tchad a été donné avec les données géographiques, économiques et aussi un rappel des évènements, notamment l’accession à l’indépendance, la guerre civile, les rébellions politico-militaires, la succession des chefs d’Etat à la tête du pays.

Un peu plus loin, l’auteur met son projecteur sur l’Organisation des Nations Unies dont il décrit son fonctionnement, ses organes etc. Il n’a pas manqué de mettre un accent particulier sur le processus d’adhésion du Tchad à cette organisation ainsi que son élection au Conseil de sécurité de l’ONU. La coopération avec cette institution n’est du reste. Selon l’auteur, 17 Tchadiens se sont succedés comme représentant au sein de l’ONU.

Ahmat Absakine Yérima a brossé la question et les procédures aboutissant à l’élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat au poste de président de cette commission.

A travers cet ouvrage, l’auteur voudrait tout simplement symboliser les efforts du Tchad ayant abouti à son passage dans ces importants et prestigieux organes de l’ONU et de l’UA. A la question de connaitre sa motivation, Il justifie que “ce succès diplomatique de 1990 à 2020 mérite d’être fixé quelque part pour une mémoire collective. Ceux qui n’ont pas eu l’occasion de vivre ces moments, c’est une occasion de lire dans ce livre”.



Qui est l’auteur de ce livre

Ahmat Absakine Yérima est un journaliste, diplômé de l’Institut de Formation aux Techniques de l’Information et de la Communication de Niamey au Niger où il a obtenu une Licence, option Radio-Télé. Dans le cadre de son métier, il a été Rédacteur en Chef à la Radiodiffusion Nationale Tchadienne (RNT) entre 2004 et 2005. De 2005 à 2006, Ahmat Absakine Yérima fut Chef de service de Presse adjoint à l’Assemblée Nationale, et de 2006 à 2013, Chef de service de Presse adjoint à la Présidence de la République. De décembre 2013 à février 2019, il était Attaché de Presse à la Mission Permanente du Tchad auprès de l’ONU à New York. Depuis avril 2019, Ahmat Absakine Yérima occupe le poste Conseiller Culturel à l’Ambassade du Tchad au Burkina Faso.