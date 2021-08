Tchad : le ministère de l’Urbanisme et l’association Flamme lancent un appel à candidature pour la construction du Musée des Martyrs

MESSAGE – Le Ministère des Affaires foncières, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme et l’association Flamme souhaitent construire un musée à N’Djamena en hommage aux soldats tchadiens tombés sur différents champs de bataille. Ils invitent les cabinets d’architecture et les architectes indépendants à soumissionner.

Le ministère des Affaires foncières, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme et l’association Flamme, ont pour objectifs, à travers la construction du “Musée des Martyrs” à N’Djamena, de :

Dédier au peuple tchadien un lieu solennel pour consacrer l’histoire de leur pays;

Faire comprendre aux jeunes générations la portée et les conséquences des affres de la guerre;

Mais aussi que ce musée serve de lieu de recueillement en guise de réponse aux incertitudes de notre époque.

Les deux partenaires invitent donc les cabinets d’architecture et les architectes indépendants à proposer leur exquise architecturale en 3D avant le 27 août 2021. Le dossier d’appel à candidature se retire depuis hier 16 août 2021 au cabinet du ministère des Affaires foncières, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme.

