Tchad : le ministère de la Culture et de la Promotion de la Diversité présente sa feuille de route aux partenaires

Le département de la Culture et de la Promotion de la Diversité a soumis sa feuille de route 2021 à ses partenaires ce 1er juillet. Elle trace les prochaines actions et stratégies du ministère durant la transition.

’’Le Tchad est un grand pays qui a plus de 200 ethnies avec des comportements vestimentaires, des styles de vie, de langues et cultures particulières’’, souligne la ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité, Achta Djibrine Sy, à l’entame de son discours. Et à travers cette diversité culturelle au sein de la société tchadienne, le ministère de la Culture est ’’transversal à tous les autres secteurs d’activités et sera au cœur des actions de réconciliation qui devront privilégier le dialogue intra et intercommunautaire’’. C’est après cette admiration des potentialités culturelles du terroir que Achta Djibrine Sy a présenté les grands axes stratégiques de la feuille de route de son ministère.

La ministre Achta Djibrine Sy

Elle repose sur 11 points stratégiques. Il s’agit, entre autres, de la sauvegarde de l’unité nationale et la paix sociale; l’amélioration de la vie des Tchadiens; les institutions culturelles liées au ministère. Sur le premier point, la ministre Achta Djibrine Sy compte développer les échanges culturels à travers des semaines culturelles, immersions, organisation des festivals, carnavals, concert et autres activités culturelles dans le pays.

Le deuxième qui porte sur l’amélioration de la vie des Tchadiens est le point culminant sur lequel le ministère veut s’appuyer pour apporter un ”nouveau souffle” à la créativité. Cela passera par la construction d’une école du cinéma au pays, créer une agence nationale des évènements culturels. Une idée qui donnera large place aux initiatives des artistes du pays, projette la ministre.

Le troisième axe concerne le subventionnement des entités sous tutelles du ministère. Dans ce point, le département prévoit d’assister la Maison des patrimoines culturels du Tchad (MPCT), l’espace Talino Manu et les maisons de culture.

Les choix des actions stratégiques et prioritaires ainsi que la formulation des résultats tiennent compte des deux volets de la mission institutionnelle : culture et promotion de la diversité.

Pour mener à bien ce programme, le ministère de la Culture et de la Promotion de la Diversité veut s’appuyer sur la communication avec des opérateurs culturels, le partenariat responsable avec différents partenaires techniques et financiers. Le programme sera suivi d’une stratégie de mobilisation des ressources financières. Le ministère compte développer une perspective d’autonomisation. Elle sera accès sur l’amélioration et l’analyse de la rentabilité et de la transparence dans la gestion de ressources générées par certains services. Aussi le ministère veut-il promouvoir le partenariat actif et responsable.

Cette feuille de route s’inscrit dans la période de la transition.