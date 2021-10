Tchad : ” Le culturel et l’économie sont étroitement imbriqués”, Pahimi Padacké Albert

La Chambre de commerce, d’industries, d’agriculture, des mines et d’artisanat, organise du 6 au 8 octobre, à N’Djaména, les assises de l’art et de la culture. Cette première édition permettra aux différents acteurs d’apporter leur contribution pour la relance de ce secteur.

Ces assises de l’art et de la culture regroupent les artistes, promoteurs culturels, managers, cinéastes, autorités en charge de la culture etc.

Elles sont l’occasion de proposer des pistes de solutions pour le développement de ce secteur d’activités, et partant, de la relance de l’économie tchadienne.

Le représentant du Conseil militaire de transition, le Premier ministre Pahimi Padacké Albert, déclare qu'” Il n’y a que dans la culture et ses moments d’émotions partagées, que nous pouvons retrouver ce cœur commun du vivre ensemble. La culture c’est ce qui fait une société, ce qui nous rassemble. C’est le rapport à l’autre ; toute chose dont notre peuple est en quête, plus encore en ce moment de transition”.

Le PM réitère le soutien des autorités au secteur de la culture. ”Nous savons par ailleurs que la citoyenneté globale s’apprend, les valeurs de tolérance se cultivent; et c’est aussi entre autres, les raisons pour lesquelles ce secteur de développement doit mériter toute notre attention, au même titre que tous les autres secteurs d’activités économiques”, dit Pahimi Padacké Albert.

” Le culturel et l’économie sont étroitement imbriqués. C’est pourquoi devons-nous, envisager l’art et la culture en termes d’industrie de développement au service de relance de notre économie. Les activités artistiques et culturelles ont, comme toute activité sociale, une dimension économique indéniable”, fait-il observer.

