Tchad : lancement du 1er album “The Resistant” du Maréchal Massood Dgam

C’est un album baptisé ‘’The Resistant’’, composé de 8 titres, que l’artiste Maréchal Massood, présentera à la presse le lundi 14 septembre, dans un restaurant de la place. Un concert de présentation de l’album, est attendu le 18 septembre à l’institut français du Tchad.

Le 1er album ‘’The Resistant’’ de l’artiste tchadien, Maréchal Massood, traite des problèmes de rue, en passant par le ghetto et le combat des jeunes délaissés. Quelques titres de l’album conscientisent et vantent la place de la femme tchadienne dans la société. C’est un album stylé entre la trap, le rap et l’afro, qui est prêt à etre servi au public. Enregistré entre le Tchad et le Cameroun, l’album est dupliqué à 250 exemplaires pour une première vague, et les CD sont disponible au prix de 1000 FCFA. Un concert de présentation de l’album est prévue à l’Institut Français du Tchad, le 18 septembre prochain.

Pour rappel, l’artiste rappeur Maréchal Massood, à l’Etat civil, Loubatah Ndeinga Joel, est membre actif de la Death Crew, et également patron d’un groupe dénommée “Kachi-Gang”, qu’il vient de mettre sur pied. En dehors de ce premier album, qui est une auto-production, l’artiste à plusieurs clips vidéos disponibles sur les platesformes de téléchargement légales.

Fred Zongo