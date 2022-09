Tchad : la ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité culturelle reçoit une délégation de la Francophonie

La ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité culturelle, Ndougouna Mbakasse Riradjim a reçu ce 12 septembre, une délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) conduite par Eric Weber, directeur de la lecture publique. Les échanges ont porté essentiellement sur les Centres de lecture et d’animation culturelle (Clac) du pays.

Cette rencontre fait suite à une mission effectuée en France par la ministre pour la 23e session de l’Unesco par rapport au retour des patrimoines spoliés. « Nous avions donc demandé à rencontrer des responsables de l’OIF parce qu’ils ont mis en place des CLAC et la collaboration a été arrêtée. Nous avons voulu savoir le pourquoi et ainsi résoudre les malentendus qui ont conduit à l’arrêt du partenariat et que nous reprenions cette collaboration », a expliqué la ministre.

« Nous sommes satisfaits de pouvoir régler avec eux cette question de lecture publique au niveau des différentes provinces du pays pour mettre à disposition cet outil important pour les enfants et les jeunes des différentes provinces. Il y a donc la possibilité de recycler les Clac existants, les restructurer et les élargir », se réjouit Ndougouna Mbakasse Riradjim après la rencontre.

La ministre espère aussi de l’OIF l’installation des Clac de deuxième génération comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays d’Afrique et aussi la mise en place d’un centre national dédié au développement des bibliothèques publiques pour la lecture publique au Tchad.