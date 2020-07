Tchad : la Galerie Av@art, une nouvelle plateforme d’expression artistique

CULTURE – Le samedi 25 juillet 2020, s’est déroulé à La Résidence de France, la journée d’essai de la galerie Ava@art. Un projet initié par l’épouse de l’Ambassadeur de France au Tchad.

Drôle de ballet ce samedi, vers La Résidence France. De nombreux Tchadiens et expatriés s’y sont rendu pour découvrir un espace dédié à l’art du pays de Toumaï. La galerie Avatart a ouvert ses portes pour une journée d’essai. Au programme de cette journée : exposition, show live, détente, dégustation et surtout rencontre.

Plusieurs artistes et artisans tchadiens à l’instar de Doff, Ndjams, El-Tchado, Mawndoé, Say Baa, Sister Design étaient présents. L’ambassadeur de la France au Tchad, et son épouse étaient aussi à cette fête. En effet, la galerie Avatart est une idée de Madame Raliatou Tamsir Niane Cocherie, épouse de l’Ambassadeur de France au Tchad, elle-même comédienne.

D’après Marie-Laure Alingué, Directrice de la galerie Ava@art, la Residence France a été mise à disposition pour batir un projet pour les artistes et avec les artistes.

Le projet a pour ambition de faire connaitre le savoir-faire artistique tchadien voire africain au plus grand nombre et de favoriser la création. Pour y parvenir les échanges entre les artistes professionnels et amateurs sont au cœur du projet. Marie-Laure Alingué, Directrice de la galerie Avatart

Ainsi, la galerie servira de cadre pour des ateliers de création, des formations techniques. Elle accueillera également des expositions. Les responsables de Ava@art sollicitent du soutien matériel, technique ou financier pour porter ce projet à la hauteur de leur ambition.

La journée d’essai de la galerie a débuté à 10 h et s’est achevée à 17 h. Le lancement officiel se fera après la saison pluvieuse.