Tchad : la CCIAMA annonce la tenue d’une assise de l’art et de la culture

La Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA), compte réunir du 30 septembre au 02 octobre à l’hôtel Radisson Blu les hommes de culture autour d’une initiative dénommée “assise de l’art et de la culture”. L’annonce est faite ce 22 septembre.

C’est une initiative qui se veut fédératrice des hommes de l’art et de la culture du Tchad autour des acteurs privés. Au-delà de la culture, elle touche la vision de la diversification de l’économie tchadienne des hautes autorités du pays. “Ceci, pour mieux amener l’ensemble des acteurs publics et privés, ainsi que les partenaires au développement, à prendre la juste mesure des vertus et de l’impact de l’industrie de l’art et de la culture sur le développement socioéconomique”, a indiqué le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA), Ali Adji Mahamat.





L’assise de l’art et de la culture va mettre en exergue la valorisation de l’art et de la culture tchadienne. A l’issue de cette assise, une feuille de route mettra en place des grandes lignes du projet “d’institutionnalisation d’un Festival à dimension internationale, à l’image de ce qui se fait sous d’autres cieux et auquel nos artistes participent régulièrement”, a ajouté le président de la CCIAMA, Ali Adji Mahamat.





Cette assise est portée par la CCIAMA pour des raisons liées aux carrières des artistes. “Les activités de l’art et de la culture au Tchad s’exercent dans un environnement souvent très méconnu, où la carrière des artistes, mais aussi la valeur de leurs oeuvres dépendent d’un ensemble de contingences économiques, sociales, politiques et culturelles toujours difficiles”.