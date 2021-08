Tchad : ces rookies qui conjuguent au futur la musique urbaine

La musique urbaine tchadienne enregistre de nouveaux talents. Ces rookies cochent les cases et affichent un avenir prometteur.

Benil

Benil est une nouvelle étoile de la scène afrotrap au Tchad qui arbore dans ses textes les vécus de son quotidien. Nous l’avons découvert en 2014 alors qu’il sortait vainqueur de la compétition inter établissements ACARCI. Aujourd’hui signataire au label Marge D’action, il se distingue avec la sortie de trois titres afro trap et rap : Eh Benil, Ndjoh et La Dot. Benil s’illustre également parmi les trois premiers de la révélation rap à la compétition Ndjam Hip Hop 2021. Un talent à suivre de près.

Izy Boy’z



Izi Boy’z a fait incursion sur la scène en Août 2020 avec le titre ‘’Lové’’ produit par Eden Music, 11 mois plus tard il nous sert un délice clippé ‘’Bendo’’. Une chanson très réfléchie dans laquelle il intègre un mélange des titres cultes avec un contraste de rap travaillé pour un amateur du domaine.

Browning T

On se souvient encore du coup de claque du jeune prodige urbain Browning T à la sortie de son clip ”Adélinda”. Une chanson qui reste pour beaucoup de mélomanes le titre rookie le plus apprécié. C’est à la suite de la compétition ‘’Frestyle Conteste’’ du célèbre producteur Ekie Bozeur connu pour avoir signé des tubes à l’artiste Tenor que le surnommé Naba One a gagné le ticket de la production de ce clip. Grace à ce talent, il signe finalement à Ekie Bozeur Entertainment.

Vog

Vog ou le sale gosse est à la base un slammeur qui finit par tomber amoureux du rap. Il se fait remarquer à la compétition Karaotoumaï et très vite réussit à signer un featuring avec Moussa Aimé ‘’L’argent’’. Vog caracole dans le rang des jeunes qui représentent le futur de la scène urbaine au Tchad dès la sortie de son clip ”Sale Gosse”. Un délice pour les férus rap Game.

NDomich

Ndomich KGB l’identité freestyle. Jusqu’ici ce garçon est resté sur son tabouret de freestyleur redoutable. On note déjà quelques-uns présents sur YouTube et d’autres qu’il balance plus souvent sur Facebook. Ndomich s’est imposé comme relève lorsqu’il a livré un vrai combat à Ndjam Hip Hop pour occuper la deuxième place au classement de la révélation de l’année.

Small Chris

Small Chris, la révélation Hip Hop 2021. Nouvelle pépite dans l’univers du rap, Small Chris a tout pour être un titan dans le Game. Véritable kickeur à voix groove lors de ses prestations à la compétition Ndjam Hip Hop, Chris est aussi un chanteur exceptionnel qu’on découvre sur la chanson Jehova, un feat avec l’artiste H-Ten disponible sur youtube.



Mr Pif Aka le pharmacien



Mr Pif Aka le pharmacien est l’un des plus polyvalents de cette nouvelle génération. Chanteur, rappeur et beatmakeur, c’est dans la mixtape Pharmacie que l’on découvre son côté pluridisciplinaire avec une casquette d’interprète, compositeur et arrangeur abouti. Mr Pif est sous signature avec le Label KKJ Entertainment.

Rof Rider

Plus américain dans son flow et sa technique, Rof Rider aiguise un style de rap semblable à celui de Drake avec une particularité linguistique arabe. Plume rassurante, Rof est bien lancé pour tenir le flambeau à l’avenir.