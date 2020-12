Prix découvertes Rfi 2020 : dernier jour de vote

CULTURE – Ouverts depuis le 16 novembre dernier, les votes pour le prix découvertes Rfi 2020 prennent fin ce jeudi à minuit.



Il ne reste plus que quelques heures pour pouvoir voter dans le cadre du prix découvertes Rfi 2020. Le groupe D6bel est représentant du Tchad parmi les dix finalistes.



Pour apporter votre soutien afin de faire de ce groupe le nouveau lauréat de ce prix prestigieux,

Votez via ce lien : https://musique.rfi.fr/prix-decouvertes/vote



En remplissant dans la case : votre nom et prénom, votre e-mail et validé.