Playlist de la semaine #1 : nous avons aimé “Solal” d’Afrotronix et trois autres titres

MUSIQUE – Nous lançons un nouveau concept sur Tchadinfos. Chaque semaine, trois à quatre titres, d’ici et d’ailleurs, choisis de manière subjective. Démarrons avec “Solal” d’Afrotronix !

Tout nouveau, tout beau ! Alors quoi de plus merveilleux que de débuter le premier numéro de notre playlist de la semaine avec un tout nouveau morceau aussi : “Solal”.

C’est le dernier titre du géant tchadien Afrotronix, mis en ligne sur YouTube il y a seulement 24 heures, soit ce 14 février. Un hasard ? Pas vraiment ! Solal est un mot sarh, langue du sud du Tchad, qui veut dire en français “ne t’inquiète pas”. Les paroles de la chanson inspirent ainsi la bravoure, la lutte et, par-dessus tout, l’amour d’un homme qui se montre présent au côté de sa femme.

Ne crains rien. Je te chercherais partout, où que tu sois. S’il t’arrive de prendre une balle, on prendrait cette balle ensemble.” Extrait de “Solal” en sarh.

On sent un puissant attachement de l’auteur à sa femme, une militante qui s’expose aux risques des revendications sociales ou politiques. N’est-ce pas une preuve d’amour ? Est-ce que ce n’est pas aussi une manière pour Afrotronix de rendre un vibrant hommage aux braves femmes ?

En tout cas, le côté dansant du morceau est tout aussi entraînant. De quoi bouger les pieds en week-end, même si l’on est toujours hanté par les bons souvenirs d’un(e) ex. Eh oui! Notre deuxième coup de cœur, c’est “La femme de quelqu’un”, signé Singuila en featuring avec le grand Koffi Olomidé. Une histoire d’amour perdu…

Quand on perd une chose précieuse, parce que mal gardée ou parce qu’on n’a pas été à la hauteur, le regret est plus qu’amer. Espérons que vous ne soyez pas dans cette situation au lendemain de la Saint-Valentin 😏.

Déjà près de 15 millions de vues sur YouTube en sept mois.

Même si vous l’êtes, rappelez-vous qu’il y a toujours une solution quelque part. Contrairement à Singuila, il faut juste laisser “changer” ses sentiments, si possible. Si ça ne marche toujours pas, alors suivez les conseils du baobab de la musique tchadienne, Talino Manu. Écoutez donc “La paix” ! Une chanson qui vous adoucira le cœur sûrement.

Dans ce morceau culte, chanté en arabe local, Talino Manu prêche l’amour et la tolérance. L’artiste nous invite à abandonner la haine et les violences pour construire un monde plus beau. En attendant, place au bamboula, comme disent les Tchadiens ! Dansez tous “Joro” de la star nigériane Wizkid. C’est la tendance et c’est l’idéal pour raviver les flammes de la Saint-Valentin, non ? 😍

N’hésitez pas à partager vos goûts musicaux dans les commentaires ! Excellent week-end !