Musique : Ray’s Kim EDM, tête d’affiche de la fête de la musique à l’IFT

A l’occasion du 40ème anniversaire de la fête de la musique, l’Institut Français du Tchad (IFT) a porté son choix sur Ray’s Kim EDM pour le concert de célébration de cette journée. Il a animé une conférence de presse en prélude à ce concert ce 17 juin 2022.



Cette année, la tête d’affiche de la fête de la musique à l’Institut Français du Tchad est Ray’s Kim EDM dit le Mohamed Ali du Game. Le concert aura lieu le 21 juin 2022. C’est une première que l’Institut Français du Tchad mette un artiste en tête d’affiche le jour de la fête de la musique et lui donne la latitude de choisir les artistes avec lesquels il aimerait partager la scène.



“Si nous nous souvenons bien depuis que la fête de la musique s’organise au Tchad et à l’IFT , il n’y a jamais eu un plateau spécial pour un artiste et cet honneur qui m’est fait me va droit au cœur “, a réagit l’artiste.

Pour revenir au contexte tchadien de la fête de la musique, Ray’s Kim regrette que seul l’IFT s’investisse dans l’organisation de cette festivité. ” Nous constatons toujours avec désolation que tout est centré sur l’IFT, sinon le seul plateau qui existe pour célébrer la musique est le plateau de l’IFT et nous allons nous poser la question pourquoi celà ?Pourtant le Tchad se revendique un pays indépendant qui a tout ce qu’il faut pour célébrer la musique à sa manière mais n’arrive pas toujours après 40 ans “.



Pour ce concert, Ray’s Kim sera accompagné sur scène par quelques artistes à savoir Wawy B, Lyguy, N2A et Matibeye Geneviève. Aussi, dans le cadre de la célébration de la musique, Afrotronix sera en concert le samedi 18 Juin 2022 à l’IFT.

Toguyallah Mboguerienne, stagiaire