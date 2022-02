L’IFT et « N’Djamena comédie club » promeuvent l’humour au féminin

A travers une conférence de presse animée ce mercredi à l’Institut français du Tchad, le groupe N’Djamena comédie club annonce le lancement du projet « Stand up au féminin ». Un projet mis en place avec le soutien de l’institut français du Tchad et qui vise à découvrir et promouvoir le talent des jeunes filles en humour.

Pour le coordinateur de “N’Djamena comédie Club”, Banda Samandare, ce projet de stand up au féminin est parti du constat selon lequel au Tchad, le métier de l’humour est considéré comme spécifique à l’homme. « Souvent quand on a de demande, on nous demande est ce qu’on n’a pas de filles humoristes. Et voilà pourquoi aujourd’hui on dit honneur aux dames», déclare-t-il. A travers le soutien de l’Institut français du Tchad, ce projet vise donc à sélectionner des jeunes filles attirées par l’humour afin de les former, les présenter et enfin retenir deux meilleures pour les accompagner.

Pour atteindre ce but, un appel à candidature a été lancé pour que les filles désireuses puissent s’inscrire. «Vu le manque d’intérêt des filles pour l’humour, on s’attendait à avoir une dizaine de filles mais on s’est retrouvé avec 34 filles inscrites. On a décidé de faire avec ce nombre», indique le coordinateur

Un atelier se tient ce mercredi pour « donner l’envie aux filles de faire ce métier» et leur donner les basiques de l’humour. Ensuite un casting sera organisé en soirée, sur les 34, 6 seront retenues pour un spectacle le vendredi 11 février. Un jury sera présent à ce spectacle pour retenir les deux meilleurs talents qui seront accompagnés et placer afin de faire d’elles des humoristes professionnelles.

L’objectif du projet, c’est d’avoir un noyau de comédiens tchadiens et surtout féminins pour les festivals et le coordinateur rassure que les autres 34 filles ne seront pas rejetées car elles sont là pour un projet à long terme. « N’Djamena comédie club va garder toutes ces filles si elles veulent bien rester, on fera un travail de suivi jusqu’à ce qu’on puisse les placer et les positionner». Assure-t-il.