Le président du présidium de l’initiative « Tous à Sarh » propose l’utilisation des réseaux sociaux pour conserver et promouvoir les productions culturelles du terroir

Lors de la présentation des projets culturels de l’initiative « Tous à Sarh », ce 30 décembre, le président du présidium de ladite initiative, Mbogo Ngabo Seli, a fait plusieurs propositions pour préserver et valoriser les produits du terroir.

Pour conserver durablement les productions artistiques, Ngabo Seli, président du présidium de « Tous à Sarh », propose à l’assistance et au sous-groupe culture de les numériser. « Il faut l’informatique relié à internet pour éviter que ce qui s’est produit au SAVÉ ne se reproduise. Pour permettre que notre culture ne se perde pas », propose-t-il.

Ngabo Seli a également mis un accent particulier sur l’influence des médias sociaux. « Prenez aujourd’hui un réseau social tel que Tik Tok. Vous avez des gens qui ont une audience qui dépasse les 10 ou 20 millions de suiveurs. Plus vous avez des followers, plus les annonceurs s’intéressent à vous », rappelle-t-il.

Lire aussi: « Tous à Sarh » : une foire promeut les produits du terroir

Le président du présidium conseille aux artistes de s’approprier ces outils en y mettant des produits de qualité. « Aujourd’hui, il y a des personnes qui se définissent comme des influenceurs publics sur les réseaux sociaux qui sont suivis quotidiennement par des millions de personnes tout simplement parce qu’ils disent des choses qui intéressent ceux qui les suivent. Et après cela, intéressent le tissu économique avec les opérateurs économiques.»

Lire aussi: Le musée régional de Sarh souffre

D’après l’ex-ministre des Finances, avec une meilleure utilisation de Facebook, YouTube, etc., par les artistes, il y aura non seulement une conservation de leurs produits, mais aussi leur promotion et valorisation.