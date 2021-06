Le festival “la semaine du rire à N’Djaména” s’ouvre le 25 juin

“La paix, source de progrès: ensemble pour un Tchad prospère” est le thème retenu pour la deuxième édition du festival international de l’humour dénommé ” la semaine du rire à N’Djaména”, qui va se tenir au Tchad du 25 au 27 juin 2021. Cette édition va permettre de passer des messages de conscientisation et de cohésion sociale entre les fils du pays.

La toute première édition organisée en mars 2019 fut une réussite, s’émeuvent ses organisateurs, lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi, 23 juin 2021, au Selesao. L’objectif de cette conférence est de donner les dates de la deuxième édition de ” la semaine du rire à N’Djaména” et ses objectifs en cette période de crise que traverse le Tchad.



Le festival ne sera pas simplement un moment de se divertir, mais aussi un temps de faire passer des messages forts de conscientisation, de cohabitation sociale entre les filles et les fils du Tchad. Durant les 3 jours de festival, des thématiques telles que la paix, le développement socio-économique, la cohabitation pacifique, l’amour de la patrie, la non violence seront débattues.



Selon Charles Badjam, président du comité d’organisation dudit festival, ” tout ce que nous voulons dans ce pays c’est la paix, le vivre ensemble. Nous ne voulons pas un Tchad divisé par groupe d’éthnique, groupe régional, par groupe religieuse, non nous voulons d’un Tchad uni et très fort dans sa diversité. Et vous savez la culture c’est le trait d’union entre les deux peuples (…) la politique ne peut pas créer un brassage sans l’apport de la culture. La culture c’est aussi la représentation des artistes dans sa globalité, dans un ensemble”.



Adama Dahico, humoriste ivoirien, renchérit :” la semaine du rire pour moi c’est la semaine de la renaissance, de la joie et de la paix”.

Adama Dahico, a, à cet effet demandé le soutien du président du CMT pour le milieu culturel, car en ce moment, souligne-t-il, les artistes et humoristes sont d’une grande utilité pour la réconciliation.



La deuxième édition du festival international ‘de l’humour” la semaine du rire à N’Djaména” a été reportée par deux fois. En 2020, à cause de la pandémie à coronavirus et en avril 2021, à la suite de la disparition tragique du président Deby. 13 humoristiques internationaux et nationaux animeront ce festival. Le festival aura lieu à N’Djaména les 25 et 26, et à Moundou, le 27 juin courant.