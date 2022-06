L’association des écrivains et auteurs du Tchad et l’OIM priment les gagnants du concours de slam sur la migration

L’association des écrivains et auteurs du Tchad (ASEAT) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont primé hier, mercredi 29 juin, les gagnants du concours de slam sur la migration et la cohésion sociale.

Pour ce concours qui a pour objectif de susciter les vocations littéraires autour du thème « migration et cohésion sociale », la finale a opposé 15 jeunes slameurs. 5 d’entre eux ont été déclarés gagnants pour cette première édition.

Il s’agit notamment de Tanzy Larime, premier avec une somme de 150 000F CFA, suivi de Francis Teyabé, Amiral Protège, Maman Loulou et Armelle Allahndiguim, respectivement, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème avec chacun une somme de 125 000F CFA, 100 000F CFA, 75 000F CFA et 50 000F CFA comme prix d’encouragement.

Pour le président de l’ASEAT et président du comité d’organisation dudit concours, Sosthène Mbernodji, à travers ce concours, tous les participants ont suivi une formation sur la migration et le jury composé d’experts de l’OIM et de l’ASEAT, a eu la tâche difficile pour choisir 5 meilleurs textes sur la migration. Pour lui, les poètes slameurs sont des écrivains qui prennent position, soit en témoignant ou en dénonçant, faisant de leur plume une arme et de leur talent un instrument au service d’une cause.