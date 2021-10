La compagnie Tchadiana artistique lance la 2e édition du festival PROMUDAT

CULTURE – La compagnie Tchadiana artistique en partenariat avec la fédération nationale des groupes folkloriques et l’Union des jeunesses folkloriques lancent la deuxième édition du festival de la promotion de la musique et de la danse traditionnelle (PROMUDAT) sous le thème ” l’art et la culture, vecteurs de la paix et du vivre ensemble”. Le lancement a eu lieu ce 29 octobre au Palais du 15 janvier à N’Djamena.

L’objectif de cette édition est de valoriser l’art et la culture qui sont les vecteurs de la paix et du vivre ensemble. Mais également sauvegarder la tradition tchadienne. Pendant cette cérémonie, plusieurs groupes ont fait la prestation des danses traditionnelles et l’interprétation musicale.

Dans son mot de bienvenue, le président d’organisation Issa Bichara alias Tchadiano explique : “Notre objectif est arrivé à un bon moment pour valoriser et sauvegarder notre tradition”. Pour la tenue de cette édition, le promoteur a fait savoir que l’organisation n’a pas été aisée. “La participation à cette deuxième édition n’est pas facile. Mais avec l’appui moral, la tutelle du ministère de la Culture et le courage de l’union, la fédération nationale, nous y sommes arrivés », indique-t-il

Selon le directeur technique du ministère de la culture de la promotion de la diversité Abdoulaye Babari, le promoteur de cet événement s’est beaucoup investi pour la tenue de cette activité. “Je dis bravo à Tchadiano qui s’est beaucoup engagé pour que cette cérémonie ait lieu”. D’après lui, le Tchad regorge bien de potentialités artistiques. “Aujourd’hui, Gaoui a un musée patrimonial pour nos ancêtres les Sao qui ont laissé de trace pour le peuple. Gaoui est une cité, l’une des références en Afrique et c’est notre identité donc les folklores nous ne pouvons pas les abandonner ».

Signalons que plusieurs personnalités étaient présentes, le président national des folklores de N’Djamena, les sultans, les chefs traditionnels, invités et bien d’autres. Cette édition durera trois (3) jours, du 29 au 31 octobre.

Noukamna Dayam, stagiaire