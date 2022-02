La 8e édition du festival international ”Tokna massana” se prépare

A l’approche du festival international des arts et de la culture « Tokna massana », une rencontre évaluative des préparatifs s’est tenue le dimanche, 20 février à N’Djaména.

A moins de deux mois du lancement à Bongor du festival international des arts et de la culture massa « Tokna massana », l’équipe organisatrice de cet évènement et des membres de la communauté massa se sont réunis dimanche au Centre d’études et de formation pour le développement (CEFOD) pour faire un état des lieux des préparatifs.

« Il n’y a rien dans la caisse », alerte un membre du comité d’organisation. Le budget de ce festival est pourtant estimé à 82 millions. Les organisateurs voudraient aller au-delà de l’aspect festif pour initier et concrétiser des projets de développement.

« Nous allons réajuster les stratégies relatives à la mobilisation des fonds en nous inspirant des stratégies précédentes. Nous allons installer des cellules de collectes dans les arrondissements, carrés et autres. Nous allons également installer les coordinations provinciales. La grille de collectes va être distribuée et communiquée à tout le monde. Nous retenons également que la qualité du pagne a été choisie », résume le vice-coordonnateur national de la 8e édition de « Tokna massana », Oumar Ibn Daoud.

Étant une grande rencontre qui ne pourrait passer inaperçue, le coordonnateur de la ville de N’Djaména, Kola Wang-Namou, appelle à la « contribution et mobilisation personnelle, matérielle et financière » de tous les fils et filles massa.