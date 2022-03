La 13e édition du festival international “Kodomma” à l’horizon

L’Association pour le développement et la promotion de la culture moussey et marba, a organisé ce 5 mars, l’assemblée générale préparatoire de la 13e édition du festival international Kodomma, qui va se tenir du 30 mars au 2 avril à Gounou-Gaya, province du Mayo-Kebbi Est. Le thème retenu est : renforcement de la paix et de la cohabitation pacifique.

Après plusieurs années d’interruption à cause notamment de la covid-19, le festival international Kodomma, qui réunit habituellement les moussey du Tchad et du Cameroun, est de retour. Gounou-Gaya, fief des moussey du Tchad, accueillera la 13e édition. Mais, désormais, Kodomma s’ouvre à d’autres communautés. ’’Nous voulons être un modèle en matière de brassage, de l’unité, de la paix et de la cohésion sociale dans la sous-région. Kodomma international ne veut pas faire l’apologie d’une identité culturelle. Nous ne voulons pas faire la promotion d’une tribu ou d’un clan. Nous sommes sommes ouverts à l’unité’’, indique Dr Allah-Ridy Koné, président de Kodomma international, se réjouissant de la participation des marba à ce festival.

A cette assemblée générale, il y a également la présence des autorités traditionnelles de la province de la Tandjilé. ‘’Le pays a besoin de l’unité dans cette phase de la transition‘’, souligne-t-il.

‘’L’Afrique est vaste mais les traditions sont partout les mêmes‘’, renchérit le préfet du département de la Kabbia, Beramgoto Germain, qui encourage Kodomma à raffermir le brassage et la cohabitation pacifique en milieu banana pour un ‘’ Tchad paisible, uni et prospère‘’.

En plus des activités festives, Kodomma envisage d’aménager le tronçon Yam-Tchara, long de 7 km, situé dans le département de la Kabbia.