Jeunes talents : VOG, une nouvelle pépite dans la musique

Ils sont des milliers à caresser le rêve de porter un jour plus haut, le flambeau de la musique tchadienne. Parmi ces talents, le jeune VOG se démarque tant par son parcours que par sa ténacité.



Enregistré sous Gaétan Nguinambai dans son extrait de naissance, VOG est un jeune artiste tchadien qui s’est baigné très tôt de la sève musicale. Il se fait repérer en 2017 à la compétition Karaotoumaï, un télécrochet des jeunes en herbes destiné à dénicher des talents. VOG caracole parmi les finalistes et s’est vu invité au concert organisé par l’Institut français du Tchad pour l’occasion.





Le jeune Gaétan va faire ses premiers pas au studio pour sortir en septembre 2019, le 1er single de sa carrière ‘’Laisse-moi manger’’ dans lequel il traite du social et des questions liées à la vie de débauche des filles en milieu jeune.

Pour l’année 2020, secouée par la pandémie à covid-19, VOG, propose et sort en featuring avec l’artiste Moussa Aimé le titre ‘’L’argent’’ sur un rythme trap dansant. Il s’inscrit parmi les espoirs de la relève musicale avec la chanson ‘’Sale Gosse’’ dans laquelle il aligne des punshlines egotrip et sera surnommé le Sale Gosse.



Grace à cette petite ascension, le jeune Vog participe au Festival Koura Gosso et côtoie quelques grandes scènes à N’Djamena.