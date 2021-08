Jeunes talents: Abed-Nego, représentant du Tchad aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique de slam poésie

Le 24 novembre prochain, Abed-Nego sera en lice en Ethiopie pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique de slam poésie (CASP).



C’est sur les épaules de ce jeune slameur que repose l’espoir de toute une nation pendant cette Coupe d’Afrique de slam poésie qui regroupe huit pays : Algérie, Botswana, Cameroun, Guinée Conakry, Ile Maurice, Madagascar, Togo et Tchad.

En mai 2021, il fait ses preuves en participant à la coupe nationale de slam. Abed-negro trône devant 22 autres candidats. Ce qui lui a valu de participer à la phase virtuelle de la 2e édition de la CASP en juillet 2021. Il franchit avec brio les éliminatoires pour se qualifier aux quarts de finale prévus le 24 novembre prochain en Ethiopie.



Abed-Nego Kassir à l’état civil est un jeune slameur né le 29 mars 1998 à N’Djamena. Très tôt, il nourrit une passion démesurée pour le rap mais l’art de la parole le fascine, il succombe et finit par l’épouser. Entre sa passion, sa profession et sa mission, le jeune médecin en formation articule les mots à travers deux concepts : le Slamédoc et le ChriSlam par lesquels il rêve de toucher le cœur des hommes en arborant l’amour du prochain pour un monde meilleur et équitable.