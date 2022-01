Guéra: le CEFOD et l’association culturelle Kaar-Gos promeuvent le vivre-ensemble par la culture à Mongo

36 membres d’organisations de la société civile et des organisations communautaires de base de la province du Guéra sont bénéficiaires d’un atelier sur la promotion du vivre-ensemble et de la culture. L’activité est organisée par le CEFOD et l’association culturelle Kaar-Gos.

Cet atelier qui s’est tenu du 27 au 28 janvier a regroupé les artistes venus du Tchad profond et ceux de la province du Guéra. Le thème choisi est: formation en gestion des projets et en gestion financière des subventions.

L’objectif général de la formation est d’appuyer les organisations de la société civile (OSC) et les organisations communautaires de base (OCB) pour la gestion de leurs projets artistiques et de renforcer leurs capacités en gestion des projets et en gestion financière des subventions.

Pour Iyama Mahamat Djona, responsable du projet, les OSC et les OCB peuvent jouer d’importants rôles dans la lutte pour le vivre-ensemble et la cohésion sociale à travers la création des œuvres porteuses de message de paix.C’est pourquoi, explique-t-il, le Centre d’étude pour la formation et le développement (CEFOD) et l’association culturelle KAAR-GOS, dans le cadre de la mise en œuvre du programme “par la culture ” financé par l’Union européenne, entendent lutter contre l’extrémisme violent et promouvoir le mieux vivre ensemble en les accompagnant afin qu’elles sensibilisent la population.

Le coordonnateur du projet, Banhoudel Frédéric, qui est aussi le formateur, affirme que la finalité de la formation est de doter les OSC et OCB du savoir-faire et du savoir-être nécessaires à la gestion des projets artistiques sur le vivre-ensemble et les méfaits de l’extrémisme violent.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo