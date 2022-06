Fête de la musique : Ray’s Kim a tenu en haleine les mélomanes

A l’occasion de la fête de la musique célébrée le mardi 21 juin 2022, Ray’s Kim EDM était la tête d’affiche du concert à l’Institut Français du Tchad (IFT).

Après le passage de Wawy B suivi de Lyguy, Matibeye Geneviève et N2A Teguil, la foule était impatiente de voir la tête d’affiche de la soirée. Un public sorti des différents arrondissements de la capitale pour honorer ce rendez-vous.

Le moment tant attendu était venu. Une fumée blanche envahi la scène, du côté du public toutes les lumières des téléphones sont allumées. Escorté par trois femmes habillées en treillis, vêtu comme un boxeur en pyjama et d’une capuche de couleur bleu, jaune, rouge, C’est Ray’s Kim EDM, le Bounda Boss, le Mohamed Ali du Game qui fait son entrée sur scène.

Après quelques secondes de concertation avec ses danseurs sous les balades de grosses caisses et des cymbales du batteur, l’artiste est propulsé en espace par ses danseurs, en même temps le public entame l’hymne national, la Tchadienne. Ray’s Kim EDM a fait un carton plein et égaillé lors de cette soirée à l’Institut Français du Tchad à l’occasion du 40eme anniversaire de la fête de la musique. En tant qu’activiste, il n’a pas manqué l’occasion de critiquer l’ancien régime et le gouvernement de la transition.

A l’état civil, Djasrabé Kimassoum Yilmian , Ray’s Kim EDM a à son actif trois albums et un maxi single. L’artiste, tout au long de sa prestation, a repris ses gros tubes tels que “Cinquantenaire” en passant par “Bounda hip hop ” et “Nguèrèk” sa dernière inspiration, un son ou il sensibilise les jeunes à arrêter de prendre les alcools frelatés.

Rappelons que c’est une première que l’Institut Français du Tchad met un artiste en tête d’affiche le jour de la fête de la musique.

Toguyallah Mboguerienne, stagiaire