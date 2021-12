Culture : une journée, quatre singles, la relève musicale monte en flèche

Musique – L’année 2021 tend vers la fin, et pour ce dernier virage, les rappeurs sont en feu. Mr Bee, Vog et MBH la bombe ont balancé chacun un single dans la journée du 3 décembre.





Cette journée débute très tôt avec le clip “Je représente” du rappeur Mr Bee. Le kickeur de 100Préjugés a entamé une carrière solo depuis un certain temps marquant et ce titre est le deuxième. Flow, lyrics, le clip exalte un jeune débrouillard qui se fait de l’argent pour représenter sa zone.



Quelques heures après, la sensation Vog surgit avec “Noche”. « …Ce qui se passe dans la Noche reste dans la Noche… ». Voici l’une des phrases que l’on retient de ce nouveau titre de VOG. Après son titre « Bad Boys », il revient avec une seconde balade musicale en mode boîte de nuit.





Rolenzo Nkosi apparaît lui aussi avec un clip de mélodie « I Love you Maman » un peu plus tard en journée pour magnifier le bonheur que procurent les mères à leurs enfants.



Pour clore, le petit garçon de Doba comme il aime s’appeler balance en audio « Gangar Gang ». Il s’agit de MBH qui a disparu de la scène après son concept Koutangou qui a fait plus de 30 000 stream en deux semaines sur Spotify.



A croire qu’il y a de la volonté chez cette nouvelle vague de la musique tchadienne qui monte en flèche ces dernières années en terme de sortie.