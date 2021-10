Culture : ‘’ Monde de mes rêves’’, le nouvel album de Moussa Aimé déjà prêt

L’artiste chanteur Moussa Aimé a annoncé ce 29 septembre, la sortie de son album ‘’Monde de mes rêves’’ .



C’est au cours d’une conférence de presse tenue ce jour à Acamod que l’annonce a été faite. Cet album enregistré au Tchad et finalisé en France compte quatorze titres.



“Monde de mes rêves” est une planète créée par l’artiste qui se veut voyageur. « C’est un monde où on a pas besoin de visa pour voyager. Où chrétien et musulman s’acceptent pour aller de l’avant », indique-t-il.



Dans cet opus, l’artiste a voulu se mettre en avant. Dans les 14 titres, l’album compte une seule collaboration avec l’ingénieur de son, Iviano Dj.



Cet album chanté sur plusieurs rythmiques sera disponible le 6 novembre. Le disque quant à lui sera vendu au prix de 5000 FCFA.