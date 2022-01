Culture : les cinq points qui retracent les temps forts du festival Dary

Exposition dédiée au maréchal Idriss Déby Itno, soirée spéciale aux forces armées, danses folkloriques… découvrez les cinq points focaux du festival Dary qui s’est déroulé du 27 décembre au 10 janvier 2022.

La 3e édition du festival Dary a pris fin le 10 janvier dans le calme et le froid à la place de la nation. Du lancement à la clôture, la rencontre des arts et cultures tchadiennes a enregistré des temps forts. L’occasion de revenir sur quelques aspects.

1-Diversité culturelle



Au-delà du partage des arts, le festival a été un rendez-vous du donner à voir et à découvrir. 23 régions du pays avec de diversité culturelle, ethnique et linguistique ont répondu à l’appel pour la 3e fois à la Place de la nation. À chaque crépuscule, deux à trois communautés présentent des danses accompagnées d’un temps de convivialité. Chaque pas, chorégraphie, ou défilé exécuté porte en lui des aspects originaux qui relèvent d’une identité de chaque communauté.

2-Exposition



Contrairement aux éditions précédentes, la 3e a été marquée par quelques touches particulières. La plus majeure est l’exposition dénommée “sur les traces du maréchal Idriss Déby Itno”. Elle a exposé le costume codifié accompagné de la canne du défunt et premier maréchal du Tchad. L’exposition vise à retracer le parcours d’Idriss Déby Itno à travers des supports de communication.

3-Les prestations artistiques



Plusieurs artistes chanteurs/rappeurs du bled ont tenu en haleine le public durant les 15 jours du festival. Les humoristes, eux aussi, ont mis le show. Pour cette édition, la scène a été partagée par des artistes étrangers. Il s’agit des Suna, venue du Soudan, le roi d’Afrocongo, Innoss’b et Fekeraddis Nekatibeb de l’Éthiopie qui a chanté en hommage aux forces armées tchadiennes.

Au-delà des belles mélodies et rythmes, le festival a enregistré des chorégraphies modernes. Le groupe Tchado-Stars, Associations culturelles Mably-Inter plusieurs groupe ont présenté leur savoir-faire chorégraphies.

4-Hommage aux forces armées



Les forces armées ont été honoré à la rencontre des cultures tchadiennes. À deux jour de la clôture du festival, une soirée leur a été dédiée. Elle a été animée par l’artiste éthiopienne Fekeraddis Nekatibeb. Quelques corps kaki ont partagé la scène artistiques.

5-Visite



Le festival Dary n’a pas seulement enregistré des festivaliers, chansons et expositions. C’est aussi lieu de visite des officiels du pays et autres. 24 heures après le lancement du festival, le président du conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby accompagné d’une délégation s’est rendu au festival. Le 6 janvier, l’ambassadeur de France au Tchad Bertrand Cochery a visité les stands et autres objets du festival Dary. Le 7 janvier, le président du conseil économique du Tchad a fait le même geste.