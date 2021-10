Culture : les artistes tchadiens célèbrent le cinquantenaire de Sarah Noudjalbaye

Marraine incontestée du showbiz tchadien, la surnommée ”maman des artistes”, Sarah Noudjalbaye, a eu droit à un vibrant hommage lors de sa 50ème bougie.



Depuis plus de 20 ans, le nom Sarah Noudjalbaye est associé à la culture tchadienne. Dès les années 90, elle s’est imposée dans le milieu artistique grâce à son ouverture et sa main tendue pour soutenir l’art tchadien. Pour la remercier, les artistes inscrivent notamment son nom dans la plupart de leurs chansons. Elle est pour le Tchad ce qu’Ahmed Bakayoko a été pour la Côte d’Ivoire.



Le 4 octobre, Sarah a fêté ses 50 années au Selesao, lors d’une soirée gala. L’occasion pour de nombreux artistes de lui rendre une fois de plus hommage. Ministres, Directeurs, Chefs d’entreprise, entrepreneurs et promoteurs culturels, tous ont fait entorse à leurs habitudes pour se réjouir avec la ”maman des artistes”. On note la présence de l’ex-Premier ministre Emmanuel Nadjingar,l’ex-maire de N’Djaména, Mbaïlemdana Marie-Thérèse, du ministre de la Jeunesse, Mohamed Christian Routouang, la ministère de la Femme, Amina Longoh, le général Loum etc.



Cette soirée avait aussi un autre objectif, celui d’offrir à N’Gabolo, le village natal de Sarah, une salle de classe et une bibliothèque. A cet effet, un fonds a été réuni.