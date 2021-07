Culture : le rappeur arabophone Tchadiano plaide la cause de la jeunesse

La salle de spectacle de l’institut français du Tchad accueille ce 09 juillet, un spectacle du rappeur arabophone Tchadiano Bichara.



L’homme qui se fait appeler la voix du peuple s’est vêtu d’une rage de dénonciation pour le bien de sa jeunesse. L’artiste a évoqué dans sa playlist les problèmes actuels que traverse le Tchad liés au manque d’emploi, à la discrimination, à la division ethnique et aussi la cause des femmes qui sont les piliers de la réconciliation.



Tchadiano Bichara ne s’est pas seulement limité à la plaidoirie. Il a dans son message demandé aux jeunes d’entreprendre afin d’être autonomes et de créer une place stable au sein de la société.



A ce concert s’ajoute l’initiative ‘’Tchad Inda talent’’, une compétition inter-établissement destinée aux jeunes artistes rappeurs et danseurs hip-hop en herbe. Après deux mois d’affrontement, la finale a servi d’avant scène au spectacle de l’artiste Tchadiano. Tchad inda talents en est à sa 4eme édition avec le soutien de l’ambassade de France au Tchad et de l’institut français du Tchad.



A ce jour, Tchadiano est l’un des rappeurs arabophones le plus connu et engagé dans sa démarche artistique.