Culture: « Le livre apporte la lumière là où les populations sont enveloppées dans les ténèbres de l’ignorance et de l’obscurantisme » Patalet Geo

Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l’artisanat, Patalet Geo, a fait un point de presse ce lundi 26 octobre dans son cabinet. Communication relative au lancement officiel du mois du livre qui sera fait le 2 novembre sous le thème : « la lecture, clé du développement ».

Le mois du Livre et de la lecture, célébré en novembre, est à sa 4e édition. Ce mois permet de rappeler à la population l’importance de la lecture pour l’essor d’un pays. Cette édition vise à valoriser la masse populaire à travers diverses activités prévues. les 23 provinces du pays sont concernées par ces manifestations.

Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l’artisanat, Patalet Geo, constate que les Tchadiens s’intéressent peu à la lecture. Pourtant, « Le livre apporte la lumière là où les populations sont enveloppées dans les ténèbres de l’ignorance et de l’obscurantisme », estime-t-il. Durant ce mois, en plus des activités classiques, quatre établissements scolaire à N’Djamena seront baptisés aux noms des lauréats du Grand Prix littéraire du Tchad, à savoir Noël Netonon N’Djekery, Koulsy Lamko, Zakaria Fadoul Kitir et celui du lauréat du Mois du Livre et de la lecture de cette année.

Le ministre Patalet Geo exhorte les responsables en charge de la culture à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce mois se déroule dans des “meilleures conditions“. Il appelle aussi au respect, lors de cet événement, des mesures barrières édictées par le gouvernement pour la lutte contre la Covid-19.