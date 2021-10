Culture : le festival Promuda est prévu du 29 au 31 octobre

Lors d’une conférence de presse ce mercredi, 20 octobre, au palais du 15 janvier à N’Djaména, la compagnie Tchadiana artistique, en partenariat avec la Fédération nationale des jeunes folkloriques du Tchad et l’Union des groupes folkloriques pour les provinces de N’Djamena, Chari-Baguirmi et Hadjer-Lamis, a annoncé la tenue de la deuxième édition du festival Promuda prévu les 29 au 31 octobre 2021 à N’Djaména.

L’objectif du festival Promuda est de sauvegarder et préserver les musiques traditionnelles; de promouvoir les valeurs culturelles et artistiques traditionnelles et contribuer à l’édification d’une identité culturelle.

Promuda ambitionne aussi de favoriser l’expression des talents culturels et artistiques à travers le dialogue interculturel entre les différents artistes qui vivent sur le territoire national et contribuer à la cohabitation pacifique.

Au-delà de ce festival, il est envisagé la création d’une base de données, qui pourrait être dénommée « Tourasna ». ”Celle-ci sera deux passerelles entre les musiciens tchadiens et africains et leurs cultures (…) Elle sera un lieu de mémoires avec des infrastructures appropriées, tel qu’un siège abritant la formation des chorégraphes n’est pas à exclure”, renseignent les initiateurs de ce festival.

Toutefois, ils déplorent un manque de soutien des autorités et disent se débrouiller ”seuls”. « La musique folklorique commence à disparaitre, parce que personne ne vient la sauver. Les gens préfèrent amener des chanteurs hors du pays, les payer cher et nous les nationaux, nous sommes là en train d’observer. Le ministère de la Culture ne nous aide pas. On a écrit plusieurs fois mais toujours sans suite », grondent-ils.