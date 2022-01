Culture : le commissaire divisionnaire Wandi Haroun présente son livre “Police de proximité au Tchad”

Wandi Haroun, commissaire divisionnaire de Police, a fait la présentation de son livre intitulé « Police de proximité au Tchad » ce vendredi 7 janvier au CEFOD.

Publié aux Éditions Toumaï en 2021, ce livre de 150 pages réparties en 8 chapitres met l’accent sur la connaissance de la Police de proximité et la prévention et la gestion des violences urbaines.

Selon l’auteur, cette Police a pour objectif principal d’améliorer les relations de partenariat entre la communauté et la Police, puis de développer la capacité à résoudre en synergie les défis sécuritaires ciblés grâce à un processus de gestion inclusive des endroits stratégiques.

L’auteur a également établi la relation entre la Police et la population. Cette relation qui n’est rien d’autre que de la collaboration doit être basée sur la confiance, estime l’auteur de l’ouvrage. Puis il a analysé toutes les causes des violences en milieu urbain, les moyens spécifiques de maintien de l’ordre, ainsi que les techniques de résolution de conflit et de maintien de l’ordre. Pour y arriver, Wandi Haroun propose une panoplie de pratiques susceptibles d’améliorer les prestations des agents de la police de proximité. Dans la gestion et prévention des conflits en milieu scolaire, l’auteur a préféré de se focaliser dans un milieu sensible qui est l’école.

Wandi Haroun est un homme aux multiples compétences. Titulaire d’un baccalauréat série A4, il a fréquenté l’Université de N’Djamena pour finir à l’Ecole nationale d’officiers de Police. Détenteur d’un diplôme en techniques administratives et secrétariat, Wandi Haroun est à la fois littéraire et pédagogue avant de devenir policier.

Zara Sakawa, stagiaire