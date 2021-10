Culture : lancement du casting pour la Série ‘’Anais’’ de l’actrice Brigitte Tchanegue

L’actrice tchadienne Brigitte Tchanegue, connue pour avoir joué dans la série ivoirienne ‘’Les coups de la vie’’ a lancé ce 02 octobre au restaurant Selesao, le casting pour son film « Anais ».



Mannequin, puis actrice, Brigitte Tchanegue a décidé de se lancer dans l’aventure de la production en lançant sa structure dénommée ‘’Tchanegue Film’’. Pour cette première, c’est le projet Anais qui verra le jour.

Anais est une série de 26 épisodes qui expose les problèmes liés au viol et à la violence faites aux femmes.

« Les violences faites aux femmes sont longtemps restées cachées, ignorées en tant que fait de société et question de sécurité et de santé publique. Ces violences ont pris de multiples formes. Elles sont physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, économiques. A cela s’ajoute le viol qui est une particularité qui touche énormément les jeunes filles. Cet acte brise la vie de la jeune : ses rêves et ses espoirs sont complètement anéantis. C’est dans le sens de sensibiliser autour de cette question qu’est née ‘’Anais’’ », explique-t-elle lors de son point de presse.



Le film évoque également les difficultés que rencontrent les jeunes qui se lancent dans le domaine de l’audiovisuel : la musique, le cinéma, le mannequinat.

Pour recruter les acteurs, Tchanegue Film lance un casting du 9 au 10 octobre au Selesao pour des jeunes désirant se lancer dans le cinéma.