Culture : en treillis, Willy Mac “Kalache” ses fans à l’IFT

Depuis la sortie de son album Adrénaline, le rappeur et lyriciste Willy Mac Kalach a disparu de la scène musicale. Ce 12 novembre, il refait surface avec un apéro concert à l’IFT.



Dans l’album Adrénaline, l’artiste a épousé une cause, celle d’un engagement en dénonçant la mauvaise gestion de la chose publique. Un engagement qui malheureusement ne fera pas long feu puisque Willy Mac s’est très vite reconverti et s’est rangé aux côtés de la cause qu’il semblait dénoncer. Son soutien envers le régime est visible de part ses multiples publications sur Facebook.



Ce vendredi, le public était en stupéfaction à son apéro concert dans le jardin de l’institut français du Tchad. Treillis kaki, casquette à l’endroit, micro à la main, l’artiste encense pendant plus de 45 minutes ses spectateurs.