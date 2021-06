Culture : double concert d’Afrotronix, le public en extase lors de l’acte 1

Gigantesque concert dans le jardin de l’institut français du Tchad ce vendredi 18 juin. Afrotronix a réalisé un exploit en drainant un public bouillonnant pour l’acte 1.



Ce 18 juin, l’institut français du Tchad enregistre son plus grand nombre de public depuis l’avènement du coronavirus. C’est pour suivre Afrotronix et son concept futuriste.





Dès 18h, les agents de la sécurité étaient débordés par les jeunes venus massivement pour le concert. Dans le jardin, des mélomanes, biens stylés en différentes tenues. L’attente était grande mais la soif finit par être étanchée. La première artiste Mélodie monte sur scène pour son avant-scène. Vers 20h, les espaces étaient plus serrés, quelques jeunes se sont perchés sur les arbres du jardin pour contempler aisément l’évènement qui va débuter.

Afrotronix sur la scène de l’IFT





21h précisément, le tant attendu Afrotronix fait son entrée sur scène. Il entame sa setlist avec une chanson encore méconnue. Le public en délire se laisse porté par le rythme et l’ambiance aux couleurs des danses traditionnelles tchadiennes. Un public mixte, qui fait régner la cohabitation et fait tomber les clivages. Musulmans et chrétiens faisant des cercles pour danser, que ce soit les rythmiques du nord, du sud, de l’est ou de l’ouest. Les paroles de ces chansons en arabe, en gourane ou encore en sara sont reprises par l’ensemble de la foule.

Une ambiance digne des retrouvailles entre frères. Le concert aura été pour le public présent à cet acte 1, un signe d’union des fils d’un même pays.



Rendez-vous est pris pour l’acte 2 ce 19 juin 2021 à l’institut français du Tchad.