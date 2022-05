Culture : des humoristes tchadiens présents aux 12e et 13e saisons du ’’Parlement du rire’’

Du 19 au 27 mai, se sont déroulés les 12e et 13e saisons du ’’Parlement du rire’’ à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Cette émission panafricaine a enregistré la participation de trois humoristes tchadiens. Ils ont fait rire le public abidjanais. Qui sont-ils ?

Mako fiz

’’Le Chinois noir’’ comme l’appellent ses proches, a tenu encore une fois de plus en haleine le public abidjanais lors de la 13e saison du parlement du rire. Il a fait son show du 24 au 25 mai. Il a été contacté par la maison Gondwana production suite à ses sketchs écrits. Le jeune humoriste Mako fiz n’est pas à sa première participation à ce show. Toujours dans sa tenue de Shaolin, il a animé son premier spectacle au parlement du rire en 2020, aux 9e et 10e saisons.

Faire rire le public est une partie de son quotidien. En 2017, Mako Fiz fut lauréat du ’’Talent Tchad’’, une compétition organisée par l’institut français au Tchad (IFT). Quelques mois plus tard, l’humoriste Mako fiz décide de conquérir le public extérieur. Il décide donc de participer aux festival ’’Talent show’’ à Washington, puis festival ’’international de danse Souar-souar’’ à N’Djamena, ’’le festival international d’expression chorégraphique’’, le ’’spectacle du forum de Beijing sur la coopération sino-africaine’’ en Chine. Le Chinois noir n’était pas le seul Tchadien a avoir fait rire le public abidjanais.

Cach Cach

Comme le Chinois noir, Borkoum Dingamdodet Yves, connu sous le pseudonyme Cach Cach de haut niveau à N’Djamena, a brillé aux 12e et 13e saisons du parlement du rire. L’ancien membre des troupes théâtrales telles que ’’les débrouillards’’, ’’La compagnie fan club Kaar kaas son’’ a été également saisi par mail par la maison organisatrice ’’Gondwana production’’. Il a représenté le Tchad au pays des éléphants où il a présenté deux spectacles. Aux côtés de Mako fiz et Cach Cach, se trouve un autre One man show tchadien.

Herbert le sage

Le ’’Pougou lago’’ ou ’’Moundang’’ comme ses amis l’appellent, a partagé la scène du parlement du rire lors de la 13e saison avec d’autres stars du domaine.

Diplômé en aménagement et gestion tourisme, Herbert est un passionné de l’art notamment la comédie. Au-delà de son casque de comédien, l’originaire de la province du Mayo Kebbi fait le slam et anime des émissions radios.

Ces trois humoristes tchadiens ne sont pas les premiers à avoir pris part à cette émission. Des One man show tels que Kartsym, Samandare, Djigri Parterre, ont laissé leurs marques au parlement du rire lors des saisons précédentes.

Le parlement du rire est une émission humoristique initiée et animée par l’humoriste nigérien Mohamed Mustapha connu sous le nom de Mamane. Elle est diffusée hebdomadairement. L’émission présente chaque fois des humoristes les plus talentueux de l’Afrique francophone.