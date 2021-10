Culture : Abdoulaye Nderguet ou l’unité de mesure des musiciens à N’Djamena

Dans un entretien accordé à Rfi Musique lors de sa tournée européenne, le chanteur tchadien Abdoulaye Nderguet a confié qu’il n’avait pas d’égal à N’Djaména. Une réaction qui enflamme Facebook.



Cette phrase choc « Honnêtement, il n’y a pas de musiciens de mon niveau à N’Djamena », a posé les jalons d’un nouveau débat sur la toile. Abdoulaye Nderguet a-t-il un musicien de son niveau à N’Djaména ? Faisons un tour de commentaires sur le réseau bleu.



« Connaissant ton talent, tu peux bien avoir raison mais à quoi bon de le clamer ainsi? L’humilité précède la gloire, dit-on », réagit Yaïta Anicet Pedro.



« Pas faux. Chacun a un timbre vocal personnel à lui dans la musique, pour ça je suis d’accord . Mais carrément dire que personne n’a ton niveau j’en doute », écrit de son côté Liga Nassandou.



Pour Adoum Mayangar, l’artiste a raison : « Effectivement. Il est le meilleur. Le monsieur chante même aisément en octave. C’est ce qui prouve sa qualité. »



« C’est incontestable. Il est le meilleur et peut être le meilleur dans l’histoire du Tchad », poste Héritier Allah-arem.



« Il est original ce mec. En vrai, c’est le baobab de la musique tchadienne. Faire semblant de ne jamais reconnaître le talent des pros c’est trop méchant. S’il est fort et unique, imitons ses pas pour lui ressembler où faire mieux que lui un jour. Si non, pour l’instant il n’y a pas mieux que lui. », estime Baba -Smon Nguetigal.



Narcisse Asdjim quant à lui, pense que les autres artistes doivent prendre ce message comme un défi. « Il faut apprendre à accepter et écouter ce que vos oreilles, et vos consciences n’ont pas l’habitude d’écouter. Moi à votre place (musicien) je prendrai ça comme un défi. Que vous le vouliez ou pas ça ne va rien changer dans son talent. Merci je suis de passage ».



A lire l’avis des internautes, Abdoulaye Nderguet semble être probablement l’unité de mesure parce que jusqu’ici, les réactions pointent du doigt le fait que l’artiste soit incontestablement talentueux. Ce qui choque en revanche, c’est que l’artiste l’affirme lui-même.

Haou Pierre pense autrement « Le big Abdoulaye Nderguet laisse une autre personne dire. Tu t’es basé sur quel critère pour dire cela. Ça dépend du critère »



Elvis Ngueramadji abonde dans le même sens. « La voix et tout est vrai mais honnêtement, il n’est pas obligé de dire ça. C’est ainsi que les artistes tchadiens n’avancent pas. On ne peut pas s’autoproclamer sauf au Tchad qu’on peut voir ou entendre ça. »



Pour rappel, l’artiste a entamé une tournée européenne et dans quelques pays d’Afrique depuis le mois de septembre.