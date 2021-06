Culture : Abdoulaye Nderguet annonce sa tournée mondiale en septembre 2021

MUSIQUE – L’artiste chanteur Abdoulaye Nderguet a annoncé lors d’une conférence de presse ce mardi 29 juin à l’institut français du Tchad, sa tournée mondiale qui sera entamée en septembre 2021.





Une tournée née de sa rencontre en 2019 avec le trio d’Emmanuel Bex qui résulte d’un répertoire de musique du Monde. A l’issue de cette rencontre, deux concerts d’exception en fin d’année 2019 et un concert de l’artiste en France sur la scène du Théâtre Gerard Philippe de Saint-Denis en octobre 2020.





Cette fusion entre les musiciens de différents horizons et Abdoulaye Nderguet porte plutôt un fruit au goût de tous, l’enregistrement en live du prochain album « L’âme du Blues » d’Abdoulaye Nderguet dont la sortie est prévue en France pour la rentrée de septembre 2021 et au Tchad en octobre. L’artiste sera en tournée mondiale pour faire valoir le jazz chanté en différentes langues tchadiennes incrusté dans le prochain album.



Les différentes dates retenues :

– 3 septembre à Paris au Senset

– 13 septembre à Paris à France Musique, OCORA

– 16 octobre Les Lilas au Titon

– 30 septembre, N’Djamena à l’institut français du Tchad

– 6 novembre à Malabo à l’institut français de la Guinée Équatoriale

– 13 novembre à Ouagadougou à l’institut français du Burkina

– 18 novembre à Conakry au Festival Jazz Conakry

– 20 novembre à Bamako au Bamako Jazz Conakry

– 23 novembre à Kinshasa à l’institut français du Congo

– 26 novembre à Kisangani à l’institut français du Congo

– 1er décembre à Bujumbura à l’institut français du Burundi

– 3 décembre à Douala à l’institut français du Cameroun

– 5 décembre à Yaoundé à l’institut français du Cameroun

– 08 décembre à Luanda à l’institut français d’Angola

– 16 décembre à Fontenay-sous-Bois au Comptoir

– 10 janvier Saint-Denis au Saint-Denis Jazz Club



Finaliste du concours prix découvertes RFI en 1997, Abdoulaye Nderguet est une voix limpide qui conduit avec sa puissance vocale, les oreilles vers un nouveau terroir.

Son album à venir est un travail teinté des confluences du Jazz et de la musique traditionnelle tchadienne.