Coup de cœur du week-end : Trois nouvelles sorties vidéos s’illustrent

La semaine est riche en actualité musicale surtout après la sortie de trois clips taillés pour le goût des adeptes.



Plus tôt en début de semaine le subliminal M.H nous enchante avec son nouveau single For You. Un clip avec une rythmique majestueuse qui donne envie de déhancher. M.H a égayé l’année dernière avec Bella, le hit mettant en valeur la femme tchadienne.



Dans le deuxième du tableau, Mawndoé sort sans prévenir A Mos Pa Mari. Lui qui prépare sa tournée nationale à partir du 17 septembre prochain. Une tournée qu’il a officiellement lancé ce 20 août lors de sa conférence de presse au siège de l’académie Au nom de l’art.







L’honneur est aux femmes pour ce troisième délice concocté par la pleureuse de chanson Matibeye Geneviève. Elle nous offre ce 21 août la vidéo de Kelou, symbole de la beauté pure. Le clip est un régal qui réunit les figures du mannequinat au Tchad.

Une sélection pour un dimanche teinté de pluie et de beau temps.