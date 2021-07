Coup de cœur du week-end : ”Nikourbak” de Bouchra Noora

L’on a tous besoin d’une personne pour nous aider à savourer les instants magiques de la vie. Bouchra Noora a trouvé son super-héros dans sa chanson ”Nikourbak”.



”Nikourbak” ( Je vais t’attraper en arabe local) est le titre de la toute dernière chanson de la chanteuse Bouchra Noora sortie le 30 juin dernier. Sous une puissante voix dégagée de toute ambiguïté, Bouchra croque du français, de l’arabe local avec un brin d’anglais sur des paroles de rétention. Le scénario met en avant une femme désireuse de garder son homme et qui mettra tous les moyens pour y parvenir.





Bouchra Khalil Alio est une jeune artiste de 24 ans qui a connu un beau début avec une illustration comme finaliste au prix Airtel Trace Music Star en 2014. L’on retrouve sa sublime voix lors de sa participation à la première édition de The voice Afrique francophone.

Aujourd’hui, naturalisée chanteuse afrobeat, Bouchra peaufine un travail de fond pour se hisser encore plus haut. Le titre ”Nikourbak” s’illustre dans le coup de cœur du week-end et nous vous invitons à le déguster langoureusement.