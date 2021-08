Coup de cœur du week-end : les vibes jumelés d’Izi Boy’z

Après un week-end poussif, quoi de plus beau que d’altérer l’atmosphère avec de la bonne musique? Izi Boy’z nous envoie de bonnes ondes avec son titre Bendo.



Sorti le 10 juillet dernier, le street clip du jeune rappeur Izi Boy’z , poulain du label Éden Music fait sensation. Bendo est un titre qui jumèle classiques et nouvelles vibes. L’artiste a eu la délicatesse de sortir sa fourrure de rappeur entre les chants de Maitre Gazonga avec un contraste de Mawndoé, D6bel, Cidson et le Bunda de Ray’skim. Un bon kiff pour la soirée.