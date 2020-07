Coronavirus : la Miss Tchad 2020 présente un projet en faveur des entrepreneuses du secteur informel

CULTURE – Ronelyam Syam Grâce, Miss Tchad 2020, entend mener des actions en faveur des commerçantes, victimes de la pandémie du coronavirus de la ville de N’Djamena. C’est à travers un projet présenté ce mercredi 8 juillet 2020 dans les locaux de l’Académie Tchad excellent.

Présenté lors d’une conférence de presse animée par la reine de la beauté tchadienne, le projet vise à cibler 50 femmes par arrondissement pour les appuyer techniquement et financièrement. L’objectif visé est de permettre la renaissance de leurs activités bloquées depuis quelques mois par les effets de la pandémie du coronavirus.

Il est tout aussi judicieux sinon impérieux de réfléchir à une stratégie de soutenir et d’accompagner les victimes économiques de cette maladie. Cette stratégie doit être à la fois une stratégie de gestion, d’adaptabilité aux circonstances mais aussi de gestion post-crise. Cela conduira les entrepreneuses informelles à se tourner vers de l’entrepreneuriat de subsistance, trop fragile face aux changements imprévus. La Miss Tchad 2020

Pour débuter le projet, les bénéficiaires seront sensibilisés sur les risques de ce virus et les mesures barrières édictées par les autorités compétentes, puis des kits d’hygiène seront ensuite mis à leurs dispositions. Dépourvue des moyens, la miss Ronelyam lance un appel auprès de toutes les entités et les personnes de bonne volonté pour la réalisation et l’accompagnement de ce projet. « Nous sommes déterminés à réaliser ce projet pour le bien-être de nos mères, épouses et sœurs en situation de détresse » précise-t-elle.