“C’est la vie au Tchad”, une fiction radiophonique produite par l’ONG RAES et Wenaklabs

L’ONG RAES (Réseau africain pour l’éducation, la santé et la citoyenneté) et Wenaklabs produisent la première fiction radiophonique made in Tchad. Le feuilleton est dénommé “C’est la vie au Tchad”.

“C’est la vie au Tchad” est une série radio, un spin off de la série télévisée et du feuilleton radiophonique dont l’action s’est déroulée au Tchad. Elle présente l’histoire d’une famille typique tchadienne composée de Zara (la narratrice), sa mère Bintou, son père Kouma, ses grands-parents Papi Madji et Kaka Sadié et sa tante la jeune et influenceuse Bria.

Entre quelques problèmes de santé, de communication, de foyer, d’argent et d’orientation, cette famille demeure malgré elle unie tout en gérant leur cafétéria qui est le point de ralliement de tous les habitants du carré.

Les auditeurs découvriront dans cette série de 15 épisodes réalisés en français et en arabe tchadien des personnages, intrigues et des décors entièrement adaptés au Tchad même si elle s’inspire de la version originelle de la série : un ton oscillant entre drame et comédie, un univers léger où des thématiques graves sont traitées de manière divertissante, des séquences issues de la vie quotidienne et des personnages hauts en couleur qui évoluent au fil de la saison autour d’un quartier commun.

L’objectif de ce feuilleton est de contribuer au renforcement du système de santé communautaire et d’augmenter le niveau de connaissances des populations tchadiennes sur les modes de prévention et de traitement de 3 pandémies à savoir le VIH, le paludisme et la tuberculose.

Rappelons que RAES est une ONG sénégalaise qui utilise les médias et les nouvelles technologies pour promouvoir et renforcer la santé, l’éducation et la citoyenneté en Afrique. Tandis que Wenaklabs est le tout premier hub d’innovation numérique et technologique du Tchad, spécialisé dans les TIC mais aussi la production audiovisuelle à travers son Medialab (Laboratoire des Média).