Afrique centrale : une formation de 8 mois pour renforcer la capacité des acteurs culturels

Par un communiqué de presse, les acteurs culturels de l’Afrique centrale, informent l’oinion nationale et internationale du lancement officiel de la formation du programme de renforcement des industries culturelles et créatives de cette région d’Afrique.

Cette formation concerne les acteurs culturels du Tchad, du Cameroun et de la République Centrafricaine.



Elle se déroulera sur une durée de huit mois avec des objectifs suivants : acquérir les compétences nécessaires à l’entrepreneuriat culturel et créatif via le suivi des modules spécifiques ; bénéficier de l’expertise et du coaching des différents professionnels et experts du domaine ; intégrer les réseaux d’entrepreneurs culturels et créatifs, enfin disposer à la fin du programme, des compétences et d’un appui à la création des entreprises culturelles et créatives pour les trois meilleurs projets.



La formation se déroulera en ligne avec des conférences mensuelles sur des thématiques précises, des séances des coaching, afin de permettre le suivi des participants. Mais il y aura aussi des rencontres en présentiel pour faciliter la mise en place des réseaux nationaux.



Ce programme ambitionne amener les acteurs culturels à faire valoir leurs talents culturels et créatifs pour se positionner sur les marchés locaux, régionaux et internationaux.