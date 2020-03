Culture : cinq titres pour (re) découvrir Manu Dibango

Nécrologie : Emporté par le Covid-19 le 24 mars 2020, le musicien camerounais Manu Dibango laisse un immense héritage musicale.

Manu Dibango c’est une centaine de titres et des musiques de films. Retrouvez ici cinq titres de la légende.

Ayé Africa 2000

Bel hommage a son continent qu’il a quitté à l’adolescence en 1949.

Bienvenu, Welcome to Cameroon 1986

Tournée à Douala, sa ville natale, ce titre est une invitation à visiter son pays.

Mimbo 1976

Maladie d’amour 2013

Premier titre de son album, Balade en saxo sorti en 2014.

Soul Makosa 1972

Enfin, le tube planétaire de la musique word extrait de la face B d’un 45 tour sorti en 1972, Soul Makossa est un hymne pour les Lions indomptables à l’occasion de la 8 e édition de la Coupe d’Afrique des nations. Ce titre a été samplé et repris par Michael Jackson, Rihanna, Jay-Z et Beyoncé et bien d’autre.